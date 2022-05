Mujeres se levantan las blusas en partido de fútbol y crean controversia

Gran indignación expresó un usuario en Twitter que asistió al partido Tigres vs. Cruz Azul en el Estadio Universitario en Nuevo León.

“Oye ⁦@LigaBBVAMX ayer fui al estadio con mi familia y estas mujeres de dudosa procedencia estaban haciendo esto delante de niños o familia que vergüenza que permitas esto ⁦@TigresOficial se supone es un lugar familiar pero veo que ya es muy corriente”, comentó el usuario.

En el video se observa que dos mujeres, en medio de la euforia de la competencia deportiva, deciden levantarse la blusa y mostrar de más.

“Pura promoción para su only es lo que buscan”, “Ningún estadio es lugar familiar, los estadios mexicanos son corrales para animales”, “Si paga boleto, puede hacer lo que quiera, mientras no afecte a los demás”, “Pues ya lograron su cometido que la gente las conociera y saber donde contactarlas”, “Qué mal que no haya alguna multa para estos hechos”, fueron algunas de las reacciones.

Por el momento la “Liga MX”, no ha emitido respuesta a las quejas del usuario. Sin embargo, la viralización del video ha incrementado la popularidad de las mujeres que aparecen en el video.

Identifican a las modelos

Ennid Wong es el nombre de una de las modelos que ‘apareció’ en varios videos en redes sociales en el momento en el que festejaba el pase del equipo Universitario a la siguiente ronda.

En sus redes sociales, ella había publicado una fotografía en el estadio con la camiseta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ennid Wong Oficial (@ennidwongoficial)

La otra modelo fue identificada como Michelle Baenz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Bunny (@m_baezsan1)

