Ángela Aguilar en nueva polémica por video filtrado en Twitter

La menor de la dinastía Aguilar, Ángela vuelve a dejar al descubierto su faceta de “cero humildad” al burlarse de una copia ‘barata’ de su calzado de diseñador y las críticas no se hicieron esperar. Y es que la joven siempre ha sido duramente señalada por la poco tacto que tiene para las marcas que no son de diseñador, ya que a sus 18 años de edad, la estrella del regional mexicano siempre ha mostrado su amor por la ropa costosa.

Como bien dicen, la estrella mexicana tuvo la fortuna de nacer en verdadera “cuna de oro”, por lo que siempre ha gozado una verdadera vida de reina gracias al patrimonio que construyó su padre (Pepe Aguilar) y fallecidos abuelos. Pero en más de una ocasión, la cantante ha tenido una serie de comentarios que ha desatado la furia de la comunidad cibernética, pues aseguran que su falta de humildad es sorprendente.

Lo que sí es un hecho es que el último mes ha sido verdaderamente escandaloso para la cantante e intérprete, pues sigue fresca su supuesta relación con el compositor, Gussy Lau.

Lo de los tenis

Para nadie es un secreto que la cantante es una verdadera amante de las marcas de lujo, y prueba de ello son los costosos outfits con los que se dejó ver en la capital francesa (París) hace unos cuantos meses. Es por eso que a nadie sorprende que cada que tienen la oportunidad presume sus nuevas adquisiciones con sus más de 8 millones de seguidores en redes sociales, pero el último posteo desató una serie de críticas.

Y es que en sus historias de Instagram, la hija menor de Pepe Aguilar, quiso hacer una comparación de un calzado de precio económico con el de ella, mismo que provienen de la firma española, Balenciaga. Aunque el corto clip no muestra el rostro de la estrella, si se escucha en compañía de otra mujer, quien sostiene el celular que posee la imagen de un calzado marca Sketchers.

Ángela Aguilar genera polémica por burlarse de unos tenis de marca económica y presume un par de Balenciaga 👟 pic.twitter.com/RJUJjphBtI — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2022

Poco después de la primera imagen, la cantante pasa la cámara a sus propios tenis de la prestigiosa firma Balenciaga, momento en el que ambas rompen en risas y se escucha decir: “no se parecen”. Cabe mencionar que el canzado de la intérprete de “En realidad” tiene un costo aproximado de US $1 mil 500, por lo que los fans no la han bajado de “clasista” y “tener poca humildad”. Hasta el momento, la cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto, pues muchos recuerdan la vez que ignoró a un hombre de la tercera edad y poco después salió a dar su versión de los hechos.