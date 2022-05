Joven corredor muere y cinco más hospitalizados al terminar Medio Maratón

Un corredor de 30 años murió tras colapsar en la línea de meta del Medio Maratón de Brooklyn, en Nueva York, y cinco más fueron hospitalizados por diversas lesiones, mientras la ciudad de Nueva York experimenta un calor y humedad inusuales este fin de semana.

Los cinco corredores heridos fueron llevados al Coney Island Hospital después de la carrera de 13.1 millas (21 kms) desde el Museo de Brooklyn hasta el paseo marítimo de Coney Island, dijeron las autoridades. El corredor no identificado falleció en el mismo hospital. No está claro el motivo de la muerte ni de las lesiones, pero es posible que estén relacionadas con el calor de hoy.

One dead, five others hospitalized during Brooklyn half marathon as heat and humidity rise via ⁦@lmcshanenydn⁩ ⁦@Tomtracyv⁩ https://t.co/bJANHZZNrp — Matthew Fischetti (@Matt_Fischetti) May 21, 2022

Fue el segundo corredor en morir en esa misma carrera desde 2014, informó Daily News. Al parecer sufrió un paro cardíaco alrededor de las 9 a.m. al terminar la prueba, en la que participaron 22,000 corredores, bajo condiciones inusualmente cálidas, detalló New York Post. A esa hora la humedad llegó a 74% con temperaturas en los 70 grados F (21C), en ruta a elevarse hoy y mañana hasta un máximo de casi 90F (32C).

Advertencia

New York Road Runners (NYRR), organizadores del medio maratón, habían advertido a los participantes sobre el calor, destacó The New York Times. La competencia comenzó a las 7 a.m. y fue la primera vez que se realizó desde 2019, luego de ser suspendida por la pandemia.

-->

Desde ayer el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre una ola de calor sofocante que golpearía la ciudad de Nueva York este sábado y domingo, algo poco frecuente para mediados de mayo. El aviso aplica para NYC y gran parte de los alrededores, incluidos Nueva Jersey, Hudson Valley y Connecticut.

Se espera que la primavera vuelva el lunes a NYC, con la temperatura rondando los 75F (24C) en el día y 58F (14C) en la noche. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.