Juez Gálvez señala falta de respaldo de instituciones ante intimidaciones

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, se refirió a la situación que enfrenta actualmente debido a las intimidaciones que han surgido en su contra tras dictar una resolución del caso Diario Militar por medio de la cual envió a juicio a nueve personas.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, indicó que todo el panorama le preocupa, pero especialmente las amenazas directas por parte de alguien a quien solo se refirió como “este personaje” que, según expuso, actuó desde el mismo día que se emitió el fallo.

“A raíz de eso, lo que me llamó la atención es que si lo habla o amenaza una persona común y corriente no hay problema, el problema es que da la impresión que hay una concertación de todas las instituciones, incluyendo el Organismo Judicial (OJ)”, dijo.

En su opinión, solo lo mencionó la persona que está detrás de estas acciones y se generó a través de las redes y las instituciones una persecución contra él.

El togado señaló que se trata de delitos de acción pública, porque no lo están amenazando como persona, sino en su calidad de juez contralor.

Ante ello, decidió poner de conocimiento lo que ocurría ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero hasta ahora esta instancia no se ha pronunciado sobre el caso y, según Gálvez, “lamentablemente tampoco va a hacer nada”.

“Mi primer paso era ese, pero no pasó nada. Entonces la única opción que me queda es presentar la denuncia yo y eso es lo que analizo”, manifestó.

Compartió que está programado que hoy dicte una nueva resolución en el mismo proceso del caso Militar, pero con otro sindicado, y será después de que culmine con esta fase que podrá estar más tranquilo y decidir cómo actuará.

Mientras tanto, indicó que ya en dos ocasiones se presentaron con él unas personas que dijeron ser del Ministerio Público, pero a su criterio “no hay mucha formalidad”, entonces, mencionó que si en todo caso decide acudir ante esa institución lo hará con una denuncia formal.

#EUJusticia Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo “B”: "Que se perciba que existe una persecución, no solo del MP sino de todas las instituciones, agrava la situación y afecta la tranquilidad que uno pueda tener como ciudadano" pic.twitter.com/jXRd95qZXK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 23, 2022

Sin respuestas

Gálvez manifestó que analiza poner su caso en manos de la fiscalía porque la reelección de la fiscal general, Consuelo Porras, y cómo se llevan las investigaciones actualmente por parte de la institución le generan dudas.

“Yo se los dije (a los delegados del MP) que hasta dónde era prudente meterme en ese tema si no confiaba en el MP”, expresó.

El entrevistado añadió que el problema es cómo se ha desenvuelto todo a raíz de un tiempo, pero especialmente la reelección de Porras.

“Da la impresión de que en lugar de perseguir estructuras criminales y delitos de corrupción se persigue a operadores de justicia, lo que es lamentable porque están instrumentalizando el derecho penal”, expresó.

#EUJusticia Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo “B”: "El problema es que, en lugar de perseguir estructuras criminales y delitos de corrupción, están persiguiendo a operadores de justicia. Se está instrumentalizando el derecho penal" pic.twitter.com/Ha1GESYcMC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 23, 2022

Y consideró que la reelección en estos momentos genera más inestabilidad, pero especialmente que no se confíe en las instituciones. “Elegir a otra persona hubiera generado un poco de confianza”, añadió.

Por aparte, dijo que tanto el OJ como la CSJ han venido de un tiempo para acá con un desgaste que ha llevado a que exista desconfianza.

En ese contexto, Gálvez dijo que no siente respaldo en ninguna parte, pero especialmente del Organismo Judicial que, en todo caso, debería garantizar que no se den este tipo de situaciones. En su opinión, tendría que haber una respuesta no por estar relacionado con él, sino porque se atenta contra la independencia judicial.

“Ponerlo de conocimiento de las autoridades y no hacen nada. Percibir que hay persecución no solo del MP sino de todas las instituciones agrava la situación y la tranquilidad que se pueda tener como ciudadano”, puntualizó.

#EUJusticia Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo “B”: "Yo tengo que estar aquí (en Guatemala). Estoy ejerciendo la función de juez; tengo varios procesos. No he pensado salir del país. Siento que tiene que prevalecer el derecho" pic.twitter.com/AP8A9ZmbHa — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 23, 2022

Gálvez resalta necesidad de que prevalezca el derecho

Gálvez fue cuestionado sobre la situación que enfrentan varios exfiscales y exjueces que, ante intimidaciones y persecución, incluso han tenido que salir del país. “Esa es la respuesta que yo le doy al problema de todas las instituciones”, respondió.

En su caso, mencionó que siempre le han dado seguimiento, lo cual denunció desde el año pasado ante el MP y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Gálvez reconoció que como juez no siempre se queda bien con todas las partes de un proceso, pero indicó que en la actualidad el problema es la forma como lo amenazan y cómo se reconfiguran las instituciones.

Finalmente, el juez contestó así al ser preguntado sobre la posibilidad de dejar el país tomando en cuenta el escenario que vive:

“Yo tengo que estar aquí, estoy ejerciendo la función de juez, tengo varios procesos. No lo he pensado, siento que tiene que prevalecer el derecho, porque no se está haciendo nada más allá que, utilizando los mecanismos del Código Procesal Penal, dictar las resoluciones”.