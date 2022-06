OnlyFans, la plataforma de creación de contenido para adultos, se vuelve cada vez más popular por su capacidad de generar ingresos que incluso superan cualquier otra actividad. Por esa razón, algunas atletas han acudido a la red social para mejorar los sueldos que reciben en sus disciplinas. Figuras como la medallista olímpica de salto con garrocha, Alysha Newman, la peleadora de MMA, Paige VanZant, la futbolista Madelene Wright o la jugadora de la WNBA, Liz Cambage, quienes han dado el salto a la plataforma para ver cómo sus cuentas bancarias suben exponencialmente de manera más rentable.

Para hacerse una idea de lo que representan las ganancias de una generadora de contenido, independientemente si es con índole sexual o no, la exactriz de Disney Bella Thorne llegó a ganar más de un millón de dólares en menos de 24 horas desde que abrió su cuenta. Por eso haremos un repaso por estos perfiles y cuánto podrían ganar cada una en OnlyFans:

Alysha Newman – Atletismo, salto con garrocha

La exitosa atleta ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos para Canadá, de donde es originaria, suma a su cuenta bancaria cada año más de US $1 millón y todo gracias al precio de los US $20 de su suscripción mensual en la plataforma. Sobre el contenido que sube a OnlyFans, Newman expresó que no teme ni se cohíbe en subir contenido explícito. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo!”, señaló

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Madelene Wright – Exfutbolista del Charlton Athletic

Madelene Wright fue despedida del Charlton Athletic por “conducta inapropiada”, al aparecer en una serie de videos con sus amigos tras compartir en redes sociales videos donde inhala nitrógeno y otro donde aparece manejando bajo los efectos del alcohol. Pero lejos de entristecerse por ello, Wright se abrió una cuenta en OnlyFans y desde entonces gana más de US $670 mil al año, lo que le ha servido para viajar por todo el mundo y superar por mucho el sueldo que ganaba como futbolista.

-->

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madelene Wright (@madelene_wright)

Liz Cambage

La jugadora de Los Angeles Sparks, quien posee el récord de más puntos en un juego de la WNBA con 53 unidades, ingresó en OnlyFans meses antes de que denunciara en febrero que las jugadoras mejores pagadas ganan hasta cuatro veces menos que una entrenadora. Según la página web ‘TotalSportal’, la australiana se embolsa la suculenta cantidad de US $1.7 millones por año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Paige VanZant

La peleadora estadounidense de MMA compite en peso mosca pero desde hace un tiempo ha semi-renunciado al octágono porque le termina siendo más rentable su actividad en la web. “Cuando firmé para incursionar en el boxeo a puño limpio, estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi carrera de UFC. Ahora gano más dinero en un mes que todo mi contrato en esta división de boxeo. Es muy loco“, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paige VanZant (@paigevanzant)