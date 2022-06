Dos colaboradores de Forza continúan desaparecidos tras siniestro en San Marcos

La empresa de mensajería a nivel nacional, Forza, emitió un comunicado para expresar su preocupación por dos colaboradores que se encuentran desaparecidos desde el viernes 3 de junio. Según indicó, los trabajadores quedaron en medio de un conflicto armado entre pobladores en San Marcos a inmediaciones de las comunidades de Tajumulco e Ixchiguán.

“Uno de nuestros vehículos blindados fue víctima de un siniestro; en el que varios pobladores del sector dispararon con armas de alto calibre, quedando nuestro vehículo en medio de un tiroteo”, explicó la empresa en su pronunciamiento.

Explicó que siguiendo los protocolos de seguridad, al no transportar valores, la tripulación a bordo no puso resistencia ante dicho evento armado. No obstante, el vehículo fue incendiado por supuestos pobladores y la tripulación fue secuestrada. “Hasta este momento, no contamos con información del paradero de nuestros colaboradores”, agregó.

La unidad tipo pick up blindado iba en tránsito con destino distinto a estos municipios, por lo que no transportaba valores en ese momento. No obstante, quedó completamente incinerada, como muestra la empresa en un video. Aclaró que dicha unidad no estaba siendo utilizada por personal interno o personas ajenas para otros fines diferentes al giro de negocios.

#AHORA El vehículo, un picop blindado, iba en tránsito con destino a dichos municipios, y no transportaba valores. El mismo fue atacado con "armas de alto calibre", añade el comunicado pic.twitter.com/97UUrTqLJp — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 8, 2022

Suspende labores en San Marcos

Forza aseguró que están comprometidos con la seguridad de sus colaboradores, por lo que retiraron la cobertura de sus servicios en los referidos municipios y los aledaños a estas comunidades que se encuentran en conflicto en el departamento fronterizo de San Marcos, hasta que existan las medidas de seguridad para operar en el sector.

“Desde el momento que sucedió este infortunio, hemos estado en constante comunicación con las autoridades y las familias de los afectados. Nos solidarizamos con ellos y estamos

brindado todo el apoyo que está a nuestro alcance para encontrar una pronta solución. Lamentamos haber quedado en medio de conflictos de terceros; sin embargo, nuestra tripulación solamente cumplía con su trabajo. Solicitamos a las autoridades correspondientes, que hagan valer el estricto cumplimiento de la ley lo más pronto posible, para recuperar con vida a la tripulación y que ellos puedan regresar al lado de sus familias”, recalcó.