Giammattei y su homólogo ucraniano conversan por teléfono sobre relación bilateral

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer que el mandatario Alejandro Giammattei sostuvo una conversación telefónica con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Se indicó que el presidente ucraniano agradeció a Giammattei por las acciones de liderazgo que Guatemala ha ejercido en la ONU y la OEA en contra del ataque injustificado de Rusia a Ucrania.

Por otro lado, se resalta que es la primera vez en la historia en la que los mandatario de ambos países mantienen un diálogo de esta manera.

En la conversación los gobernantes reafirmaron su compromiso con estrechar las excelentes relaciones bilaterales, en especial en ámbitos de cooperación y economía. El presidente Giammattei manifestó a su homólogo que Guatemala, desde el inicio de la invasión, ha condenado enérgicamente, en foros internacionales, el ataque ruso a esa nación.

Zelenski resaltó que es el primer presidente ucraniano en ponerse en contacto con un mandatario guatemalteco.

I am pleased to be the first 🇺🇦 President to make contact with 🇬🇹 colleague. Grateful to @DrGiammattei for the principled position on Russian aggression, support in the UN, introduction of sanctions and depriving Russia of the observer status in the #OAS.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2022