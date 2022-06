¡Eliminada! Francia no podrá revalidar el título tras caer ante Croacia

La selección de Francia, vigente campeona del mundo, no podrá revalidar su título cosechado en la última Liga de las Naciones (2021) luego de perder este lunes en el Stade de France ante Croacia (1-0) en la cuarta fecha del Grupo A1.

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric anotó de penal en el minuto 5 el único gol del partido, que deja a los ‘Bleus’ con 2 puntos, a siete del líder de la llave Dinamarca, victorioso 2-0 ante Austria.

Modric no logró engañar al arquero N.2 de Francia Mike Maignan, ya superado desde los once metros en la ida en Split (1-1), pero la potencia del disparo del veterano centrocampista del Real Madrid hizo que el balón terminase en el fondo de las redes.

