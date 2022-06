Evidencian los daños que le causó Kim Kardashian al vestido de Marilyn Monroe

El histórico vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian lució el pasado mayo en la Met Gala sufrió “daños significativos”. Según ha denunciado un experto y coleccionista de objetos de la actriz, la prenda esta dañada permanentemente.

Scott Forner, que dice tener la mayor colección privada de archivos y artículos personales de la fallecida famosa, compartió en su web fotografías comparando el “antes” y “después”.

Y es que recordemos que la famosa utilizó la prenda en la gala que se celebró en Nueva York. Su veredicto es que la pieza presenta daños “permanentes” con varios desgarrones en la parte posterior.

Pero eso no ha sido todo, ya que varios cristales han desaparecido y otros que penden de un hilo.

“¿Valió la pena?”, pregunta Forner en su artículo al dueño del icónico vestido, propiedad de la franquicia estadounidense Ripley’s Believe It or Not!. Cabe destacar que dicha franquicia, tiene expuesta la prenda en una de sus sedes en Los Ángeles.

La compañía prestó el vestido a Kardashian para que lo luciera a su llegada a la Met Gala, en donde fue una de las celebridades que más atención atrajo por su atuendo.

El sacrificio que hizo Kim Kardashian para usar el vestido…

Y es que, el vestido es prácticamente historia de Estados Unidos y de la cultura pop, ya que lo utilizó Monroe cuando le cantó “feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en 1962.

Para poder enfundarse el atuendo, Kim tuvo que someterse a una dieta con la que dice que perdió más de 7 kilos en tres semanas.

Además, se dio a conocer que incluso se cambió a una replica una vez que llegó a la entrada de la fiesta, ya que no podía moverse libremente.

La celebridad de 41 años, apenas tuvo puesto el vestido durante unos minutos, a su llegada a la gala.