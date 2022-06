FOTO. Captan por primera vez a Piqué junto a su nueva novia

Paparazzis por primera vez lograron captar a la supuesta nueva novia de Gerard Piqué. De acuerdo con medios españoles, el futbolista y su nueva pareja habrían sido vistos la madrugada del jueves, 16 de junio de 2022, en Cataluña. En una fotografía que circula en redes sociales se ve al seleccionado español junto a otro mujer dentro de su automóvil.

Periodistas españoles describen a la mujer como una joven de 22 años, de cabello rubio y con un aire de Shakira, expareja del deportista, la que se va de fiesta con ella. Sin embargo, dicen mucho y se repite mucho, pero al día de hoy no hay una sola fotografía que confirme la infidelidad del defensa central del Barcelona FC. Al día de hoy no hay una imagen clara que demuestre que todo lo que se dice es verdadero. Ah, pero sí dicen que muchos los han visto ya.

Lo que sí es un hecho es que Shakira y Gerard Piqué están separados. Por medio de un comunicado de prensa, la colombiana lo aceptó. Sí, Gerard Piqué ya no tiene las llaves de la casa, ahora debe tocar el timbre para entrar, lo cual fue confirmado por fotos y videos de paparazzis que siguen al español.

No hay pruebas de infidelidad

Ahora bien, pese a lo anterior y con el apogeo de de las redes sociales, llama la atención que al día de hoy no haya ni una sola estampa que confirme el romance. No hay nada que exponga a esta nueva amiga o enamorada de Piqué. Y esto hace que para muchos sea difícil de creer, sobre todo porque si ellos andan en lugares públicos, ¿quién no tiene un teléfono celular con cámara? Todo es muy extraño.

-->

En el podcast Mamarazzi de El Periódico de Cataluña cuentan que Piqué y la joven de 22 años fueron vistos dentro de un vehículo. Sin embargo, no hay veracidad de la foto. “Su entorno quiere protegerla. Piqué, también”, destacaron.

En dicho podcast además añadieron que no conocían la naturaleza de esta relación: “Pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos”.