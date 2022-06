VIDEO. Thalía aparece con moretones en todo el cuerpo

Thalía publicó un video en su cuenta de Instagram en el que levanta una de sus piernas para mostrar los moretones que tiene. Desde su camerino, frente al espejo y con un atuendo de animal print la cantante y actriz se grabó sonriente para dejar ver estas marcas en su piel.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! Lol”, escribió Thalía para acompañar el corto video.