Juez Gálvez presenta amparo contra la CSJ tras trámite de antejuicio en su contra

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, presentó este martes un recurso de amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por no compartir los criterios utilizados al haberle dado trámite a un antejuicio en su contra.

El togado acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) acompañado de su abogado y resaltó que en 23 años no se había presentado a ese lugar, mucho menos a presentar un memorial de esa clase.

“Pero lamentablemente, ante los momentos que estamos viviendo, se me hace necesario ejercer parte de mi derecho de defensa como ciudadano, como abogado y juez”, expresó.

También indicó que siempre ha pensado que no solo en estas resoluciones, sino que en todos los fallos, solicitudes y memoriales, se tienen que revisar no solo los requisitos de forma, sino los de fondo.

Al cumplir los de forma se tienen que analizar los de fondo y, como mínimo, se tiene que exigir para darle trámite a un procedimiento de amparo los temas de razonabilidad que hagan pensar fundadamente en si al interponente le asiste en derecho.

“En el presente caso considero, desde mi punto de vista, que no se llenan esos requisitos y fue muy apresurado darle trámite a un procedimiento de estos y no se preguntó si yo llevaba todos los procesos, porque yo no los llevo”, expuso.