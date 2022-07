Giammattei se pronuncia por el boleto de Guatemala al Mundial Sub-20 de Indonesia

La selección Sub-20 de futbol de Guatemala se clasificó este miércoles al Mundial de Indonesia-2023 al derrotar en definición de penales 2-1 a México (1-1 en 120 minutos), en partido de los cuartos de final del Premundial de la Concacaf que se disputa en Honduras. Los mexicanos, que partían como favoritos en los cuartos de final del certamen, fallaron en cuatro cobros, tres de forma consecutiva, mientras los guatemaltecos lo hicieron en dos y no fue necesario hacer el quinto tiro desde los doce pasos.

La clasificación a la cita mundialista es algo histórico para Guatemala, pues esta es la segunda ocasión que el cuadro de la azul y blanco, en su categoría Sub-20, consigue el pase mundialista, tras el de Colombia en el 2011. Por este logro, el presidente Alejandro Giammattei se pronunció por medio de sus redes sociales y envió un mensaje a los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo.

El mensaje de Giammattei no fue bien tomado por lo usuarios de redes sociales, pues recibió una gran cantidad de comentarios negativos:

“Alguien tiene que poner el nombre en alto porque usted deja mucho que desear internacionalmente”, “Gracias a los jugadores de la sub 20 que ponen al país en alto porque usted nos pone pero en vergüenza”, “Justo me recordé de usted mi lord cuando el árbitro estaba robándole el partido a la Selección”, “Usted no está incluído, vamos me suena a manada… Usted nos da vergüenza, Lo queremos ! Pero lejos de este país….”, dicen algunos de los comentarios.