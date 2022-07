Amber Heard venderá costoso regalo de Elon Musk para pagarle a Johnny Depp

La novela por el pleito entre los actores Amber Heard y Johnny Depp está lejos de terminar a pesar de que la justicia ya dictó su veredicto.

Según la orden legal, Heard debería pagarle un monto cercano a los US $10,3 millones a Depp, su exesposo, debido a que este último fue quien ganó la demanda por ‘difamación’. En ese sentido, la actriz parecería estar buscando todas las formas posibles para cumplir con la sentencia. Así le toque salir de sus objetos ‘más preciados’.

De acuerdo con la información de varios medios estadounidenses de entretenimiento, Heard podría estar sufriendo serios problemas económicos. Y en medio de la crisis, habría tomado la decisión de vender varias de sus pertenencias. Inclusive hasta las que le fueron regaladas.

Según reportan, Amber Heard vendería el automóvil Tesla Model X que el magnate Elon Musk, con quien habría tenido una relación en el pasado, le regaló.

Amber Heard SELLING Elon Musk's gift to her, a Tesla Model S, to help pay for her appeal. #AmberHeardlsAnAbuser pic.twitter.com/taG1Gu0HBX

— Joseph Morris (@JosephMorrisYT) June 27, 2022