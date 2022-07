VIDEO. Rafael Loredo aclara si Tena influyó en sus decisiones técnicas en el Premundial

Finalizada la competición para la selección de Guatemala, el técnico mexicano de la bicolor Rafael Loredo se mostró orgulloso de su equipo, el cual logró la clasificación a la segunda Copa del Mundo para el fútbol once nacional.

El equipo nacional comenzó de menos a más en el Premundial Sub-20 de Concacaf, en la primera ronda cayeron goleados 5-1 ante El Salvador y el técnico Loredo aquejó que la presión del debut había pesado en sus jugadores, pero dijo que esperaba ver en los siguientes juegos una mejor versión de ellos.

La imagen de la bicolor mejoró en los siguientes encuentros y cerró con dos victorias la fase de grupos (3-1 ante Panamá y 2-1 ante Aruba) lo que los asentó en la segunda plaza de su grupo y enfrentaría a Canadá en octavos, rival al que eliminaron en penales y en cuartos, partido por el boleto al Mundial, dieron la sorpresa al eliminar a México desde los penaltis.

Ya con el boleto asegurado, Guatemala cayó eliminado en semifinales del Torneo y se quedó a una victoria de jugar los JJOO de París 2024. Luego del partido Rafael Loredo dio sus impresiones sobre el encuentro y sus jugadores, comentó lo que desea de cara al Mundial 2023 y aclaró si Luis Fernando Tena influyó en sus decisiones técnicas.

Las palabras de Loredo

“Antes que nada, quiero agradecerle a mi cuerpo técnico, Eder Pérez, Rigoberto Gomes, Ricardo Jerez y Yahir García”.

-->

Loredo exige preparación internacional de cara al Mundial

“La verdad he tenido todo el apoyo de la Fedefut y yo quiero ir a un Mundial no solo para competir, sino ganar partidos y de avanzar una ronda. Necesitamos muchos partidos internacionales, no me gustaría repetir lo del primer partido, si para mí fue difícil no me quiero imaginar para mis muchachos. Quiero verlos dando lo mejor de ellos y solo con partidos internacionales podemos lograr”.

¿Cómo lleva las críticas?

“Por cuestiones de salud mental reconozco que soy muy impulsivo, trabajo en enfocarme en una sola cosa y si me pongo a leer, ver o escuchar no es sano y me hará alguien que no quiero ser. El que hable mal bienvenido y el que hable mal también”.

“Orgulloso de dirigir a Guatemala”

“Para mí es un honor dirigir a esta selección, yo creo que Guatemala no tuvo ningún partido fácil. Cada partido se fue mejorando. La verdad resalto el carácter de los jugadores, a parte de lo físico, aguantar tres partidos con prórroga no cualquiera lo hace”.

Destaca a los jugadores y habla de la participación en el Premundial

“Yo vi a mis jugadores que ninguno terminó con calambres y completos, a pesar del esfuerzo tan grande, los primeros partidos fueron con lluvia, luego viajar, jugamos en diferentes estadios y no hay queja, siempre se adaptaron. Es un equipo con fútbol, garra y corazón”.

“Se perfectamente donde estoy parado, se donde estoy parado. No hay queja, tentemos que aprender a sacar resultados con lo que tenemos. Primero se logró que el jugador de Guatemala se mostrara a nivel internacional, se que hay talento, pero necesitamos este tipo de competencias para salir adelante y segundo fue el boleto al Mundial

¿Influyó Luis Fernando Tena en sus decisiones técnicas?

“Quiero aclarar que Luis Fernando y Salvador ‘Chava’ Reyes son mis amigos, les agradezco a ellos en el alma que son muy respetuosos y no me han influido en nada. Han sido súper respetuosos, se han mantenido al margen de la selección”.

#VamosGuate | Estas fueron las palabras del técnico Rafael Loredo, quien finalizada la participación de Guatemala dio sus impresiones sobre el torneo y la futura participación Mundialista 🇬🇹 #CU20 https://t.co/fMo3vOSN8O pic.twitter.com/83nbotaqA3 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 2, 2022

El partido ante Dominicana

La idea del segundo tiempo era marcar gol para asentarnos, pero dos jugadores que saben a lo que juegan y en ataque lo hacen muy bien.