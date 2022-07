“No podría haberlo hecho sin mis compañeros de equipo”, dice Ordóñez

La Concacaf publicó el pasado lunes el mejor once del Premundial Sub-20 realizado en Honduras, torneo en el que Guatemala destacó al conseguir por segunda vez en su historia un boleto al Mundial de la categoría. De la delegación nacional Arquimides Ordóñez fue el único en formar parte de ese once, el delantero destacó al marcar 5 tantos.

Este torneo dejó a Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y Guatemala como los cuatro países que representarán a Concacaf en el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023, cabe resaltar que los estadounidenses y dominicanos, al ser los finalistas, jugarán el fútbol Olímpico en París 2024.

La reacción por parte de Ordóñez no se hizo esperar, ya que, luego de conocer que era parte del once ideal publicó un mensaje en sus redes sociales, donde dijo sentirse bendecido y agradeció a sus compañeros. “Bendecido por obtener un lugar en el mejor once, no podría haberlo hecho sin mis compañeros de equipo. Desde esta posición, ahora solo queda más por hacer”, expresó ‘Quimi’.

Blessed to get best 11 couldn’t have done it without my teammates. Only more to do from here. ⚔️ 💪🏽

Bendecido por obtener el mejor 11 no podría haberlo hecho sin mis compañeros de equipo. Sólo más que hacer desde aquí. pic.twitter.com/e7iX3LfoCL

— Arquimides Ordonez (@Quimi_Ordo) July 5, 2022