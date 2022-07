¿Lo recuerdan? César Villaluz, ex San Pedro, se corona en México

A su salida del Deportivo San Pedro, de la Primera División, el mexicano César Villaluz dejó un vacío difícil de llenar, pues con sus aportes al club se ganó el corazón de la afición “shecana”, que lamentó su salida, pero este domingo, dos años después, se coronó en México.

Y es que el mediocampista tuvo que dejar Guatemala, por “problemas personales”, no por fichar con otro equipo, así lo dejó ver en su partida.

“La vida es de tomar decisiones y hoy he tomado una decisión difícil por lo que San Pedro significa en mi vida desde hace más de dos años. Sin embargo, la muerte de mi querido padre ha forzado que me tenga que quedar en casa y en mi país, quiero aclarar que no es un tema económico”, dijo Villaluz al dejar Guatemala.

César Villaluz se corona en México

Este domingo, varios medios mexicanos replicaron la información sobre el nuevo título de Villaluz, quien desde hace algunos meses juega con los Halcones de Querétaro, de la Liga de Balompié Mexicano, con los que este domingo ganó la Gran Final de Copa, tras vencer por 4-2 a los Mezcaleros de Oaxaca.

El juego se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “La Cañada”, donde Villaluz partió como titular y fue pieza clave para que su equipo se quedara con el título.

Los Mezcaleros abrieron el marcador en el minuto 35 por medio de Miguel Rojas, pero con dobletes de Brayan Sanclemente en los minutos 43 y 59 y de Alfonso Nieto, en el 60 y 76, los Halcones le dieron vuelta al marcador. Rojas anotó de nuevo para Mezcaleros, pero era insuficiente para la remontada.

La trayectoria de Villaluz

César Villaluz formó parte de la selección mexicana Sub-17 que ganó el título en el Mundial de Perú 2005. Un año después debitó en Primera División con e Cruz Azul.

Luego enfiló con el San Luis y Chiapas en la Liga MX, Celaya, Alebrijes Oaxaca y Cancún FC, en el Ascenso MX hoy Liga Expansión MX.

Fuera de su país formó parte del Polideportivo Cacereño, en España y Deportivo San Pedro.