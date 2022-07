VIDEO. Laura Bozzo se embarra de supuestas heces en La Casa de los Famosos

Laura Bozzo se embarró de “heces” dentro de La Casa de los Famosos. La conductora de televisión, de 69 años de edad, estuvo a punto de vomitar, pero le confesaron la verdad. Sí, todo se trató de una broma orquestada por Daniela Navarro y Salvador Zerboni, quienes se pusieron de acuerdo para hacerle creer a la peruana que se había embarrado de excremento.

El divertido momento tuvo lugar cuando Zerboni le pidió a Bozzo que le llevará papel al baño, por lo que la conductora muy amable socorrió a su compañero. Laura le entregó el rollo de papel a su amigo quien “accidentalmente” la embarró de una sustancia café, lo que causó incomodidad y asco en la presentadora.

“Me he embarrado de caca toda la mano. No, yo voy a vomitar, ah. Mi mano…me lleva ¡Qué asco! Yo me muero ¡Ni con marido eh tenido que aguantar semejante barbaridad. ¡Caca en la mano! ¡Asqueroso!”, gritaba horrorizada.