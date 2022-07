Repercusión internacional por la actuación de Luis Grijalva en el Mundial de Atletismo

El guatemalteco Luis Grijalva concluyó el pasado domingo su participación en el Mundial de Atletismo 2022 realizado en Estados Unidos, el nacional fue el más destacado para el continente americano en los 5 mil metros y selló la mejor participación para un atleta guatemalteco en la historia del evento.

La destacada participación del corredor causó revuelo a nivel internacional, la cual le hizo ganarse de elogios por parte de prensa internacional y periodistas que cubrieron el evento que tiene como sede la ciudad de Eugene en Obregón.

Grijalva, quien vive desde su niñez en Estados Unidos bajo la protección del programa DACA, el cual, evita la deportación de miles de personas que llegaron al país norteamericano de manera indocumentada cuando eran niños, se ha ganado un espacio en el corazón de quienes cubren el deporte tras sus destacadas actuaciones y su constante lucha de superación.

La consagración como el cuarto mejor corredor del mundo en los 5 mil metros hizo que la imagen de Grijalva le diera la vuela al mundo y diversos medios hablaran sobre el destacado resultado del corredor nacional.

-->

It's only the beginning for Luis and Abdihamid! #RaiseTheFlag | #WorldAthleticsChamps https://t.co/9o6kqrMNWP

On the biggest stage, a pair of Lumberjacks shined.

Big day for Luis Grijalva, the U.S.-based Guatemalan who nearly didn’t make it to Tokyo last year with DACA issues.

On home turf, he finishes fourth in the world in the 5000m in 13:10.44 pic.twitter.com/pfhkStqLwf

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 25, 2022