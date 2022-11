Amber Heard trató de incluir supuesta disfunción eréctil de Johnny Depp en el juicio

A lo largo de estos días se han hecho públicas 6 mil páginas de documentos legales relacionados con el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp con su ex Amber Heard por un artículo que ella escribió en 2018 presentándose como víctima de violencia doméstica, y que le dio la victoria al actor.

Por increíble que pueda parecer, la batalla legal entre la pareja podría haber resultado mucho más sensacionalista si cada una de las partes hubiera conseguido que se aceptaran todas las pruebas que presentaron. Parte de esos documentos afirmaban que Johnny Depp sufría una disfunción eréctil que le enfurecía y le llevaba supuestamente a desahogar su ira contra la actriz, especialmente cuando llegaba a casa después de pasar la noche bebiendo con amigos.

“Aunque el Sr. Depp prefiere no revelar su disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante en el contexto de la violencia sexual (dentro del matrimonio), incluyendo la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard“, reza un documento sellado el pasado 28 de marzo.

El equipo legal de Amber afirmaba que ese problema le causaba una agitación y fue la razón por la que habría agredido a su entonces esposa penetrándola con una botella de licor. Esta acusación sí se escuchó durante el juicio cuando Amber subió al estrado para relatar los malos tratos que había sufrido durante su relación sentimental.

Cierto es que, durante las vistas orales, la propia Amber hizo referencia a este peliagudo asunto en sus intervenciones en el estrado. Tras calificar esas relaciones abusivas de “sexo agresivo”, Heard explicaba que su exmarido frecuentemente “pagaba” con ella sus propias frustraciones.

“Lo llamaba sexo agresivo, a eso que Johnny no podía hacer por sí mismo. Me tiraba en la cama, de hecho, lo hizo en varias ocasiones, y me forzaba con ira”, llegó a declarar.