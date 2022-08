VIDEO: Un rayo cayó cerca de la Casa Blanca; dejó dos muertos

Un rayo cayó en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, en un incidente que, según confirmó la policía, dejó dos personas muertas y otras dos heridas. “Dos personas fueron declaradas muertas tras ser alcanzadas por un rayo en Lafayette Square”, a pocos metros de la reja de la Casa Blanca, informó la Policía de Washington, citada por la AFP.

El incidente se produjo a eso de las 19:00 horas del jueves, 4 de agosto. El rayo cayó en el parque público que bordea la residencia del presidente estadounidense. El momento del incidente fue registrado en video por medios de comunicación estadounidenses y compartido en rede sociales.

En fotografías publicadas por los bomberos se observan decenas de vehículos de socorristas en la plaza, en medio de la tormenta.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n

— DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022