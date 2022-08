Thomas Tuchel confirma que Marcos Alonso no seguirá con el Chelsea

El lateral zurdo español Marcos Alonso tiene el visto bueno del Chelsea para negociar su futuro lejos del club inglés, un nuevo destino que apunta al Barcelona de Xavi Hernández.

El conjunto culé sigue pensando en refuerzos, ahora en el puesto de lateral, y sin salir del cuadro ‘blue’. Uno de los objetivos era el también español César Azpilicueta, pero el capitán del Chelsea renovó esta semana con el conjunto de la Premier.

Mientras, el rumor sobre la negociación azulgrana sobrevuela ahora a un Alonso que no estuvo convocado este sábado en el debut liguero del equipo de Thomas Tuchel contra el Everton donde los blues se llevaron el triunfo (0-1) con anotación de Jorginho.

“Marcos Alonso ha pedido salir, quiere hacerlo y el club lo ha aceptado, por eso no tenía sentido que estuviera hoy en el campo”, desveló el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al partido que se saldó con triunfo 0-1 de su equipo.

Marcos Alonso, formado en la cantera del Real Madrid tiene un amplio recorrido por el futbol europeo, jugó solamente un partido con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 2009-2010.

Posteriormente tuvo pasos por el Bolton Wanderers y Sunderland en Inglaterra. Posteriormente dio al salto al futbol italiano con la Fiorentina, club donde logró encontrar continuidad. En la temporada 2016 fichó por el Chelsea y tras 154 partidos disputados con los blues regresará al futbol español para fichar con el Barcelona.

Barcelona are closing on Marcos Alonso deal! Barça and Chelsea are finalising the agreement, working on the last details in order to get deal completed very soon. 🚨🔵🔴 #FCB

Been told final fee will be less than €10m. Personal terms already agreed three months ago. pic.twitter.com/e7YGDcTD8H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2022