OMS pide cautela tras transmisión de viruela del mono de humano a perro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el miércoles a los pacientes contagiados con la viruela del mono que no expongan a los animales al virus, tras un primer caso de transmisión de humano a perro.

La semana pasada, la revista médica The Lancet informó del primer caso de transmisión de la viruela del mono de humano a perro, que se produjo en Francia. “Se trata del primer caso conocido de transmisión de humano a animal, y creemos que el primer caso de un perro contagiado”, afirmó Rosamund Lewis, directora técnica de la OMS para el seguimiento del virus.

