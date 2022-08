VIDEO. Conatos de bronca: Policía lanza bombas lacrimógenas en la previa de Municipal y Olimpia

La previa del duelo de octavos de final ida de Liga de Concacaf entre Municipal y Olimpia en el estadio Doroteo Guamuch Flores se vio manchada por conatos de bronca entre ambas aficiones, las trifulcas en las afueras del “coloso de la zona 5” obligó a la Policía Nacional Civil a lanzar gas lacrimógeno entre los involucrados.

En las imágenes captadas por Omar Solís, reportero de Emisoras Unidas y Publinews digital, se logra observar como cientos de personas, en su mayoría aficionados escarlatas, en los que resaltan familias, corrieron hacia la entrada del recinto en busca de protección ante el incremento de violencia entre ambos bandos.

Conatos de bronca entre aficionados de Municipal 🇬🇹y el Olimpia 🇭🇳 en las afueras del Doroteo. La ⁦@PNCdeGuatemala⁩ tubo que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los inconformes. Esto se da previo al partido por el torneo de @Concacaf. @EUDeportes @Deportes_PN pic.twitter.com/Mq7JQq99qV — Omar Solís (@noel_solis) August 19, 2022

“Me pegaron los aficionados visitantes. No sé por qué pasó, de la nada me empezaron a pegar. Me golpearon con palos”, relató Jorge Max, aficionado de Municipal quien recibió daños en su humanidad tras la trifulca.

Jorge Max, aficionado de Municipal fue uno de los aficionados que salió lesionado en la trifulca. Él explica como fue la bronca suscitada en las afueras del Doroteo. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/YaZ0k7NrUk — Omar Solís (@noel_solis) August 19, 2022

