“Sueño de niño cumplido”, McDonald’s lanza menú inspirado en los gustos de Sebastián Yatra

McDonald’s trae una versión local del ‘Menú de las Celebridades’, en colaboración con el afamado cantautor colombiano Sebastián Yatra. El ‘Menú Yatra’ ya está disponible en los restaurantes McDonald’s de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

¿Y cuál es el menú favorito del famoso? El mismo incluye un Doble Cuarto de Libra con Queso, con las mundialmente famosas papas de McDonald’s medianas, una adición de salsa BBQ, bebida, Sundae y un café con leche.

“Desde pequeño he ido tantas veces a McDonald’s y su comida me ha acompañado en tantas etapas de mi vida, que el estar ahora en esta colaboración haciendo mi propio menú, no sólo me emociona, sino que es algo que me hace mucho sentido; porque me identifico con la forma en que inspiran felicidad. Siento que la comida también es una experiencia y McDonald’s me ha acompañado en muchas experiencias hermosas. El ‘Menú Yatra’ refleja mi personalidad y mis gustos; por eso me alegra esta nueva forma de compartir algo muy personal con el público, ojalá les guste tanto como a mí”, dijo Sebastián Yatra sobre esta colaboración con McDonald’s.

El ‘Menú Yatra’ hace parte de las ‘Famous Orders’ o ‘Menú de las Celebridades’ que McDonald’s ha lanzado en diferentes latitudes con los McMenús favoritos de artistas mundialmente famosos. Sebastián Yatra es uno de los artistas más queridos y reconocidos por el público latinoamericano y por ello tendrá, por tiempo limitado, un menú con su nombre en todos los restaurantes de la cadena en quince países de América Latina y en España.

“Todo el mundo tiene un menú favorito en McDonald’s, no importa qué tan famosos sean, todos tienen una orden preferida. Este hecho cobrará vida a través del Menú Yatra, una alianza con uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, quien comparte su menú favorito en McDonald’s invitando a todo el público a probarlo o a hacer el suyo propio. Este menú fue creado personalmente por Sebastián Yatra, ya que cada producto es lo que a él le gusta comer en McDonald’s”, afirmó Juan Manuel Rodríguez, Gerente de Mercadeo de McDonald’s Guatemala.

El ‘Menú Yatra’ estará disponible en McDonald’s hasta el 20 de septiembre 2022 y los fans del cantautor podrán probarlo en los restaurantes de los países participantes, ordenarlo por medio de la App de McDonald’s, pedirlo a domicilio por McDonald’s Express o pasar en cualquier vehículo para pedirlo por el AutoMac.

