Pinocho: la versión live action de Disney presenta su primer tráiler

Disney + ha presentado el nuevo tráiler de Pinocho, versión de acción real del clásico de Disney que se estrenará el próximo 8 de septiembre en el Disney+ Day. La tan esperada película está protagonizada por Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo y Luke Evans.

El clásico es dirigido por Robert Zemeckis. La cinta narra la entrañable historia de una marioneta de madera que se embarca en una apasionante aventura para convertirse en un niño de verdad. Tom Hanks interpreta a Geppetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Joseph Gordon-Levitt es Pepito Grillo, la “conciencia” de Pinocho; la nominada al Premio de la Academia, Cynthia Erivo es el Hada Azul; Keegan-Michael Key es Honrado Juan. Además, la nominada al Premio de la Academia, Lorraine Bracco encarna a Sofia la Gaviota, un nuevo personaje, junto Luke Evans como El Cochero.

Está pelicula también incluye las famosas canciones de la cinta animada clásica. Incluye “When You Wish Upon a Star” interpretada por Cynthia Erivo. Todos los fans de los clásicos de Disney podrán disfrutar de esta cinta a partir del 8 de septiembre en Disney+.

Otras adaptaciones

Pinocho no es la única próxima película centrada en el famoso títere. A principios de este año, Lionsgate Entertainment lanzó “Pinocchio: A True Story”, una película animada protagonizada por Pauly Shore en el papel principal.

En diciembre, se espera que Netflix estrene una película animada en stop-motion de Pinocho protagonizada por Gregory Mann, Ewan McGregor y David Bradley, con Guillermo del Toro y Mark Gustafson como directores.

