VIDEO. Modelo de OnlyFans denuncia que sufrió de acoso sexual

Modelo de OnlyFans denunció en sus redes sociales que fue manoseada por un hombre en un supermercado. Al reclamarle fue acusada de llevar ropa “inapropiada” en la tienda. Se trata de Daisy Delacroix, que trabaja como barista de bikinis, quien además compartió el video en el que se ve que es agredida sexualmente.

La joven aseguró que está conmocionada y advirtió a otras mujeres que tengan cuidado con su entorno. Además, agregó que la forma de vestir de una mujer no debe causar ese tipo de problemas. En el video se puede ver a la modelo comprando sola en un supermercado y mientras mira la comida refrigerada, un hombre encapuchado mira alrededor y al ver que no hay mucha gente se acerca a ella para tocarla.

“Hoy, después del trabajo, estaba haciendo la compra y como se puede ver en este video, este hombre se acerca por detrás, me toca y me susurra al oído ‘qué pasa nena’. Estaba en completo shock, señoras, por favor tengan cuidado con su entorno. No conocía a este hombre y trató de disimularlo”, comentó Daisy Delacroix.

Tras a dar a conocer el video, algunos cibernautas comentaron que su atuendo era demasiado revelador y que estaría bien si no hubiera llevado crop top y pantalones cortos. “¿Qué esperabas?, no deberías llevar eso en un supermercado”, “Terrible como te vistes”, “Y si te pagan por tener sexo virtual por qué te ofendes”, “Toda mujer se puede vestir como ella desea, eso no justifica el comportamiento de este hombre”, “Si sales con un escote ya te da el derecho que los hombres se te acerquen así? es un desgraciado debe pagar”, fueron reacciones.

Ante los comentarios negativos por su vestimenta, Daisy agregó: “El hecho de que las mujeres decidan mostrar la piel nunca hará que esté bien agredirlas sexualmente. Aprendan a autocontrolarse, es asqueroso que algunos piensen que está bien tocar a una mujer sólo porque enseña piel”.

