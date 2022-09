Everton y Liverpool protagonizan entretenido empate en el Derby de Merseyside

La jornada 6 de la Premier League 2022/23 se abrió este sábado en el Goodison Park con un empate (0-0) entre Everton y Liverpool. Un duelo intenso por momentos, en el que los palos y los arqueros resultaron ser protagonistas. Los ‘Reds’, con Luis Díaz jugando todo el partido, encajaron su tercer empate en la temporada y llegaron a 9 puntos, manteniéndose lejos aún del liderato del Arsenal.

Liverpool tuvo su primer intento sobre los 26 minutos del primer tiempo, luego de un tiro libre ejecutado por Kostas Tsimikas que buscó a Luis Díaz; el colombiano no consiguió empalmar y el balón se perdió al fondo. Pasaron seis minutos cuando la respuesta de los ‘Toffees’ llegó, justo cuando el local lucía mejor. Remate de James Tarkowski que se estrelló en uno de los palos de Alisson.

A stalemate at Goodison Park. #EVELIV pic.twitter.com/OIaVdDauxi

El equipo de Jurgen Klopp no se veía bien en cancha y el alemán desesperaba en cada acción. Una que otra imprecisión y ningún remate de peligro al arco de Jordan Pickford. Motivos suficientes para que el técnico mirara al banquillo buscando alguna alternativa. Cada vez que Liverpool lo intentó se encontró con un Everton bien parado, que lo anulaba en cada oportunidad.

Sobre los 42′, se dio una jugada con dos pelotas que se estrellaron en el palo. Everton parecía jugar con ayuda extra. Primero, un remate cruzado de media volea de Darwin Núñez, que tras ser palmoteada por el arquero se estrelló muy cerca al ángulo, y luego, aprovechando el rebote, el que lo buscó fue Luis Díaz. El colombiano se acomodó cerca al área y sacó un derechazo violento que evitó el vertical contrario. Con el 0-0 y la amargura de los palos, se fueron al descanso.

-->

En el segundo tiempo el partido tomó mejor ritmo y se hizo dinámico por momentos. Liverpool salió tal como se le conoce y con un par de cambios, incluido Firmino, mostró una versión más ofensiva. Presión constante en predio rival y el arquero Pickford siguió haciéndose importante. Núñez lo buscó una y otra vez, pero el “embrujo” del cero se mantenía.

Who was your #EVELIV MOTM? 📊

— Everton (@Everton) September 3, 2022