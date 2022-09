VIDEO: Mujer toma rehenes en un banco; necesitaba dinero para el tratamiento de su hermana

Una mujer atracó un banco y tomó rehenes en un banco, en un confuso incidente que, aparentemente, tuvo como motivo el retiro del dinero que esta tenía ahorrado, el cual necesitaba para pagar el tratamiento hospitalario de su hermana enferma.

“Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy (…) para recoger los depósitos de mi hermana, que se está muriendo en el hospital”, dice la mujer en videos difundidos en las redes sociales. “No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo (…) He venido a reclamar mis derechos”, añade. El hecho tuvo lugar en el Líbano.

Sali Hafiz, a 28-year-old activist & interior designer from Lebanon 🇱🇧, held up a bank in Beirut, using a toy pistol & gasoline that she threatened to ignite

She walked out with $20K of her OWN money to pay for sister Nancy's cancer treatmenthttps://t.co/WvpXRfrfUw https://t.co/5vdOqAl3Rg pic.twitter.com/gGAv615Vcv

— Saad Abedine (@SaadAbedine) September 14, 2022