‘Canelo’ Álvarez vuelve al cuadrilátero para enfrentarse a Gennady Golovkin

Herido en su orgullo por la reciente derrota ante Dmitry Bivol, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez buscará restaurar su prestigio el sábado en su tercer y probablemente último combate ante su archirrival Gennady Golovkin.

El mexicano y el kazajo, una de las grandes rivalidades recientes en el boxeo, se verán las caras por primera vez en cuatro años sobre el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada).

🥊 ¡ @marca ya está en Las Vegas! ⚔ Combatazo que nos espera este sábado… y Canelo no da ni media opción a Golovkin: "La pelea no llega a 12 asaltos" https://t.co/r3pbxYcxgZ Por @EnriqueMellado9

Ambos púgiles, que se profesan una feroz animadversión personal, protagonizaron un polémico empate en su primer enfrentamiento en 2017, con muchos expertos dando como ganador a Golovkin.

El segundo, celebrado un año después, finalizó con un triunfo también controvertido de Álvarez por decisión unánime.

A sus 32 años, el mexicano le concede ahora la revancha a Golovkin en uno de los momentos más complicados de su carrera.

‘Canelo’ es el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras – 76,2kg) y el boxeador que más aficionados atrae en la actualidad pero su derrota del 7 de mayo ante el discreto Bivol fue un inesperado golpe a su halo de imbatibilidad.

Antes de que el ruso lo batiera por decisión unánime, el púgil de Guadalajara (Jalisco) solo había perdido en una ocasión frente al gigante Floyd Mayweather cuando tenía 23 años.

Para enfrentar a Bivol, ‘Canelo’ aceptó subir de categoría hasta el mediopesado (175 libras – 79,4kg), y después justificó la derrota alegando los riesgos que asume para lograr nuevos retos y agrandar su legado.

“Obviamente la pelea pasada nos dolió mucho pero como hombres hay que seguir adelante, seguir por el camino de la grandeza”, afirmó el mexicano en la conferencia de prensa del jueves en Las Vegas.

Desde su tropiezo ante Bivol, ‘Canelo’ insiste en que su único objetivo ante Golovkin es disipar cualquier duda de su superioridad con un triunfo por la vía rápida.

“Yo trabajo mejor bajo presión, quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos”, recalcó con su oponente escuchando.

“Sé que tengo un gran rival enfrente, un rival muy fuerte y muy inteligente”, dijo sobre Golovkin, a quien otras veces ha tildado de “pendejo” y asegurado que derrotarle es un asunto personal.

“Será difícil, pero nada es fácil en esta vida. Yo vine a lograr lo complicado”, recalcó.

Golovkin, por su parte, será esta vez quien asuma el desafío de subir de categoría a sus 40 años.

No obstante, el actual campeón del peso medio (160 libras – 72,6kg) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional (FIB) expresó su felicidad por batirse de nuevo con Álvarez en su estreno en las 168 libras.

“Estoy absolutamente preparado”, aseguró. “Este es el mayor día para el boxeo en este momento (…) Me siento muy cómodo, muy fuerte y preparado”.

