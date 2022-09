Altercado entre Walter Villatoro y la PMT de Ayutla en San Marcos

El artista guatemalteco Walter Villatoro protagonizó un altercado con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ayutla en San Marcos, luego de cometer una falta al pasarse un semáforo que marcaba el color rojo.

Se informó que Villatoro se pasó el semáforo en rojo y segundos después fue detenido por un agente de tránsito, quien le impuso una multa de Q200. El cantante y actor denunció que el PMT le pidió que la sanción fuera cancelada de inmediato y en ese mismo lugar, a lo cual se negó, debido a que el pago se debía hacer en la oficina municipal correspondiente.



Ante la negativa del artista, el agente de tránsito le colocó un cepo a su vehículo y fue cuando se desató el altercado que fue grabado por personas que acompañaban a Villatoro.

“Este policía que están viendo aquí, me estaba pidiendo Q200 de mordida y como no se los di, le fue a poner cepo a mi carro. Yo me equivoqué y pensé que las leyes de tránsito de aquí eran igual a las de Estados Unidos. Estoy aceptando que me pasé el semáforo en rojo”, denunció.