Los británicos se levantan al alba para despedir a Isabel II

Cientos de británicos se levantaron de madrugada este lunes para asistir al funeral de la reina Isabel II, “un pedazo de Historia”, y buscar los mejores sitios para ver el paso del féretro por el centro de Londres.

A pesar de la fría temperatura matinal en la capital británica, el público ya abarrotaba desde antes de las 07H00 (06H00 GMT) los alrededores del Palacio de Buckingham y de la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la ceremonia religiosa a partir de las 11H00.

The lying in state of Queen Elizabeth II has finished – with tens of thousands of people having paid their respects to the monarch.

After the last person filed past the coffin, Black Rod paid her respects as well.https://t.co/8AFWhoEwDA pic.twitter.com/v5E84RQg3U

— Sky News (@SkyNews) September 19, 2022