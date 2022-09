Jack y Zoe se ‘flecharon’ mientras hacían cola para entrar a ver a la reina Isabel II

La capilla ardiente de la reina Isabel II estuvo abierta al público durante cuatro días consecutivos. Hasta Westminster Hall se acercaron miles de personas para dar el último adiós a la monarca.

Entre los asistentes también había rostros conocidos como David Beckham. Otros se conocieron haciendo cola. Es el caso de la historia entre Jack y Zoe, dos jóvenes que hicieron la cola juntos para entrar en la capilla ardiente de Isabel II de Inglaterra.

La pareja se dio a conocer por la televisión británica ‘Channel4’. Cuentan que se conocieron sobre las 22:30 horas y pasaron la noche juntos mientras guardaban la cola para entrar a ver el féretro de la reina de Inglaterra.

Él reconoce que tienen “muchas cosas en común”. La pareja planea ver juntos el funeral de la monarca. “Sí, 100 %”, confirman a la televisión británica. “Vamos a ir al funeral el lunes juntos”, asegura Jack.

Para amenizar la cola los jóvenes compartieron historias, vivencias, risas y bromearon. Zoe reconoce que conocer a Jack y hacer la cola de noche juntos fue como una “bendición”. “A mi me gustó conocerlo. Es como una bendición porque pensé que iba a estar agotada, pero ha pasado rápido”, afirma.

"We met at 10:30pm last night and we've been together throughout the whole thing."

Jack and Zoe, two strangers who met in the queue to see the Queen lying in state, tell @MinnieStephC4 they're now planning to watch the Queen's funeral together on Monday. pic.twitter.com/APdGwRm6WL

— Channel 4 News (@Channel4News) September 17, 2022