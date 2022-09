Las joyas con las que fue enterrada la reina Isabel II

Se llevó a cabo el entierro de la reina Isabel II este lunes 19 de septiembre de 2022. Antes de su sepultura, Lisa Levinson, jefa de comunicaciones del Natural Diamond Council, declaró ante el medio Metro.co.uk que era muy probable que la monarca no contara con grandes joyas en su entierro, solo se esperaba que lleve consigo un par de ellas.

Muchos han especulado qué joyas llevó consigo Isabel II, sin embargo, Levison indicó que lo más probable es que sea un “anillo de bodas de oro galés y un par de pendientes de perlas”.

Destaca que el anillo fue uno de los objetos más queridos por la reina, mismo que siempre portaba y contaba con un mensaje grabado que pocos conocen en la actualidad. Mientras que la sortija de compromiso de la reina Isabel II se espera que pase a manos de la princesa Ana, fue un objeto que perteneció a la princesa Alicia de Battenberg, madre del príncipe Felipe.

Es un anillo engastado en platino con once diamantes naturales, un diamante redondo de tres quilates y cinco piedras engastadas de cada lado, así lo indicó Lisa Levison.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022