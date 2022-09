VIDEO: brazo de grúa cae sobre auto en movimiento y conductora sobrevive de milagro

El brazo de una grúa cayó desde un sitio de construcción aplastando un automóvil que estaba detenido en un semáforo en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) con una mujer adentro que milagrosamente sobrevivió.

El dramático incidente ocurrió la mañana de este martes, 20 de septiembre de 2022, alrededor de las 10:30 horas en Jerome Avenue y West Bedford Park Boulevard en el vecindario Bedford Park y fue captado en un video divulgado por ABC News.

A la única ocupante del vehículo, una mujer no identificada de 22 años, la llevaron al Hospital St. Barnabas para recibir tratamiento, pero sorprendentemente solo sufrió heridas leves en la mano, posiblemente por el vidrio estrellado.

“Sonó como el World Trade Center”, dijo el testigo Ticey Williams en referencia al colapso de 9/11. “Estaba parado allí, y de repente, estaba mirando hacia arriba, y vi (…) como una película. Pensé, no hay forma de que esto pueda estar sucediendo. Entonces, cuando escuché el choque de la pared donde golpeó, y luego el auto (pensé) que alguien estaba muerto. Pero gracias a Dios, la señora estaba bien. Abrimos la puerta y la sacamos”, declaró=aron testigos.

Woman miraculously survives crane boom falling on car in the Bronx https://t.co/outA9DlUFN pic.twitter.com/E0se7kXxqg

— Eyewitness News (@ABC7NY) September 20, 2022