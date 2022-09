Confirman la primera muerte por Ébola en Uganda desde 2019

El ministerio de Sanidad de Uganda confirmó este martes que el país registró su primera muerte por el virus del Ébola desde 2019. “El caso confirmado es un varón de 24 años”, que presentó “síntomas” de la enfermedad y falleció posteriormente, indicó el ministerio, que también anunció la presencia de un brote en Mubende, en el centro.

The clinical team took off samples for testing at UVRI. Results confirmed that the patient was positive for the Ebola-Sudan strain.

— Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) September 20, 2022