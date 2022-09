Sophy Castro, artista guatemalteca, cautiva con su talento en crucero europeo

Sophy Castro nació en Guatemala y ha obtenido varios reconocimientos en su país natal y en el extranjero. Ganadora de 9 medallas en el Campeonato Mundial de Artes Escénicas de Los Ángeles y el primer lugar de la noche The Apollo Theatre Amateur. Ha colaborado por varios años en la Teletón y ha realizado varias presentaciones en musicales como Annie y Mamma Mia en Guatemala y Urine Town en Nueva York.

La joven chapina se ha especializado en Teatro Musical en Nueva York y ahora sale cada noche para cautivar a los pasajeros abordo del crucero Aída Perla. Castro sale al escenario para presentar su espectáculo ante más de 3 mil pasajeros que disfrutan de su talento.

Sophy Castro brinda diferentes shows en el recorrido que incluye lugares como Alemania, España, Islas Canarias, Portugal, entre otros lugares. “Como han ido estos 2 meses”, comentó en una de sus publicación.

En el espectáculo, la guatemalteca interpreta varios covers, pero también música de su autoría como Found you, Gone, Hold me y Voy a volar.

