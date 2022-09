MEMES. Destrozan a Adam Levine por serle infiel a su esposa

Sumner Stroh sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video asegurando que Adam Levine, vocalista de Maroon 5, tuvo una aventura con ella. La hermosa modelo comentó que tuvo una relación con el cantante y que ella sabía que él estaba casado con Behati Prinsloo. Además, mostró parte de sus conversaciones con él.

En uno de los chats, Adam Levine le preguntaba a Sumner si estaba de acuerdo con que su próximo hijo llevara su nombre. Ante el gran escándalo, el famoso rompió el silencio y habló del tema.

Adam Levine tomó su cuenta oficial de Instagram para admitir que habló “coquetamente” con la modelo, sin embargo, negó el supuesto amorío de un año.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no es mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. No podría. No lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, comentó.

Ante su mensaje, cientos de cibernautas lo destrozaron con memes y con su opinión. “Solo el hecho de coquetear con otra mujer ya es infidelidad”, “Pobre la esposa de Adam, ella sufre con todo esto”, “Supuesta infidelidad? por supuesto que le fue infiel, solo con el hecho de escribirle para coquetear es infidelidad”, “Siempre pensé que un hombre tan guapo no podía ser fiel”, fueron algunas reacciones.

Yo cuidando que Piqué no salga con nada más mientras atendemos lo de Adam Levine pic.twitter.com/ShjCL0bcFd — King Londi (@ItsLondi_) September 20, 2022

Ni creas que te nos olvidas Piqué nadamas acabamos a Adam Levine y regresamos contigo pic.twitter.com/keuo5V9QuA — Larissa (@la_cr) September 20, 2022

El chisme de Adam Levine se puede resumir en: pic.twitter.com/qPcTlgQWOr — Carlos in situ (@Tricr0mic0) September 20, 2022

Es probable que Behati Prinsloo haya sido antes una amante de Adam Levine porque termino con su ex que también era modelo y estuvo con ella, y luego se caso y todos pensamos que habia cambiado su forma infiel de ser pero pues parece que no. En fin. pic.twitter.com/SnBQAx1m2M — l u c i a (@_wonderlu) September 20, 2022

Yo cuando leí lo de Adam Levine: pic.twitter.com/zwzbRbWZNH — 🌌 (@marcelayohanny) September 20, 2022

Adam Levine miraba y adoraba así a Behati y aún así le fue infiel :ppp. Esto nuevamente demuestra la hipotesis diaria de que no se puede confiar en ningún hombre, EN NINGUNO, porque todos están cortados con la misma tijera, TODOSSS. pic.twitter.com/pvX6E0LQgh — Silvi 🌻 (@ctrIggukie) September 20, 2022

