El “Primitivo”, como es más conocido el técnico Ramón Maradiaga, regresó a Guatemala después de haber dirigido a la selección nacional en los procesos eliminatorios a los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También tuvo un breve paso por Municipal en 2013.

Esta vez regresa para hacerse cargo del Deportivo Achuapa, equipo al que dirigirá por primera vez este domingo, cuando reciban a Santa Lucía en uno de los dos juegos que se llevarán a cabo por la jornada 12 del Torneo Apertura. El resto de partidos se jugarán el 12 de octubre, por el parón de fecha FIFA .

#Apertura2022 Ramón Maradiaga debuta con victoria en el banquillo de los cebolleros Los chivos desaprovecharon la oportunidad de empatar de penal en el último minuto @AchuapaD 1-0 @Xelaju_Oficial pic.twitter.com/fqH0IgTb9j — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) September 18, 2022

Maradiaga, de 67 años, es uno de los estrategas más experimentados de la región, también ha dirigido a la selección de su país y a la de El Salvador y llega al banquillo “Cebollero” en sustitución del mexicano Adrián García.

Y pese a que ahora viene a dirigir a un club, para el “Primitivo” es imposible olvidar su etapa con la azul y blanco.

¿Cómo se siente Ramón Maradiaga a su regreso a Guatemala y qué recuerdos vienen a su mente?

Trato de vivir el presente, pero no voy a negar que está en mi memoria la etapa de 2004 y 2005. Lamentablemente no pudimos alcanzar ese objetivo. Ahora cuento como anécdota que hace 5 años me encontré al árbitro Armando Archundia en México y sin decirle nada me dijo: ‘es que tu defensa había cometido una falta primero’, y yo le dije que no le estaba reclamando nada, eso significa que “hay un cargo de conciencia”, le dije, porque “usted sabe lo que hizo al mantener al jugador casi por 10 minutos fuera de la cancha”… En ese entonces hubo circunstancias que no estaban en nuestras manos y que derivó en que no pudiéramos llegar a lo que, por lo menos aspirábamos, que era el repechaje, al que sí llegó Trinidad y Tobago.

Manejó un grupo que no tenía figuras…

Se conjugaron muchas cosas y puedo decir que se hizo un buen trabajo entre la Comisión Normalizadora, el cuerpo técnico y jugadores. En la primera reunión con doña Adela de Torrebiarte (QEPD), me dijo que tenía que reunirme con Jorge Roldán, él me tenía una lista de jugadores con los que dos días después fuimos a El Salvador y le ganamos 3-0. Desde ese momento tuve la sensación de que se podía hacer algo

¿Y qué conocía del futbol guatemalteco?

Yo fui franco con la Comisión Normalizadora, les dije que tenía pleno desconocimiento de lo que era el futbol de Guatemala y el único que se me ocurría como referencia era Carlos Ruiz, pero poco a poco fui conociendo a otros jugadores que vinieron a consolidarse. Entre dirigentes, cuerpo técnico y la calidad de jugadores logramos tener una empatía y hacer un trabajo que nos dio resultados y nos llevó a la posibilidad de clasificar.

Partiendo de su experiencia, ¿qué le falta a Guatemala para evolucionar?

He visto que en Guatemala hay muy poca oportunidad para el jugador joven y esto corta procesos, generaciones que no se saben aprovechar. En todo esto han sacado ventaja países como Panamá y Nicaragua, que han ido evolucionando, en cambio los países “futboleros” se han estancado porque ha predominado más el hecho de buscar alcanzar objetivos sin tener una base previa que pueda servir como un punto de partida para próximas competencias. Lo dije desde que viene, había que darle más espacio a jóvenes para que el futbol de Guatemala tuviera recambios. Lo otro es tener mayor apertura hacia la raza garífuna, son jugadores con características que no se tienen y que complementan otro biotipo de jugadores para consolidar selecciones.

¿Le ha seguido la pista del futbol guatemalteco?

Para ser honesto la información que tengo del futbol de Guatemala es la participación de Guastatoya en la Liga Concacaf, lo que hizo Municipal y Comunicaciones saliendo campeón el periodo anterior. En algún momento también tuve comunicación con Dwight Pezzarossi, cuando estaba en Santa Lucía y me pedía recomendación de algún jugador para reforzar a ese equipo. Cuando me habló la gente de Achuapa le dije que no sabía nada del plantel, me mandaron tres videos de sus juegos y es lo que conozco.

¿Y qué le pareció el equipo?

El domingo, después de la presentación, vi que tiene jugadores buenos técnicamente hablando, pero no hay profundidad física para poder hacer un desdoblamiento, hay muchas cosas que voy a tratar de implementar para beneficio del equipo.

¿Cree que la dirigencia le dará tiempo para desarrollar su futbol?

Hay exigencia de triunfos. Cuando hablé con la gente de Achuapa le dije que no venía por 5 partidos. Hay muchas cosas que hay que saber analizar para sacar buenas conclusiones. En el primer contacto con el equipo, el domingo, solo les di algunas palabras en el camerino, pero hablando con mi preparador físico, me hacía ver lo que yo ya sé, y es que el jugador guatemalteco tiene mucha astucia, sabe en qué momento crear alguna acción que pueda ser altamente positiva, pero hay que saber inculcar conceptos de juego para tener una combinación agradable y el que el equipo obtenga los resultados que todos deseamos. Vengo con todo el interés de trabajar de la mejor manera, hemos encontrado un grupo muy receptivo y ojalá el fin de semana que tenemos participación desde el banco, las cosas marchen de la mejor manera.