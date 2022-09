The Black Alien “desaparece” sus orejas y se amputará parte de su cuerpo

The Black Alien lleva más de siete años en proceso de transformación y asegura que solo ha llegado a la mitad de su “evolución”.

Anthony Loffredo es un hombre francés de 33 años afincado en México que lleva siete años transformándose en alien. Aún así, el joven asegura que aún le queda mucho trabajo por delante y su transformación todavía está por la mitad.

El joven se hace llamar The Black Alien y por ahora ya tiene la lengua bífida y verde, implantes bajo la piel, tatuajes, nariz y orejas cortadas, dientes afilados y medio labio superior extirpado, e incluso se ha amputado algunos dedos. Ahora ha sorprendido al compartir que se cosió las orejas.

Además causo polémica al comentar que planea llevar a cabo la transformación más drásticas al querer amputarse una pierna para poder ponerse una pierna robótica.

“Tengo una treintena de implantes de silicona para volver a ponerme toda la cara y el cráneo, con una pierna que tengo que quitar, la otra mano por hacer, llenar mis dos brazos de implantes, también mi torso, mi tibia derecha, mis dos hombros, mi dos costillas, y no seremos muy mal en la meta a lograr”, anunció en sus redes sociales.

“¿Va a venir E.T. por ti?”, “Poco a poco pareces estar quitándote la vida y con espectadores sin poder detenerte”, “Cuando se quite la pierna será su fin”, “Crees que el amputarse una pierna es un chiste, no te imaginas ese dolor”, “Y ahora cómo usará la mascarilla sin orejas”, fueron algunos comentarios.

Por su parte, The Black Alien se ha defendido de las acusaciones asegurando que “Para mí esto no es mutilar. Para mí es una evolución. Es mi evolución. Para mí es algo… estético. Porque al final, yo me encuentro mejor”.

Rene ZZ aseguró en su canal de Youtube que The Black Alien dejó una parte destapada de sus orejas para poder escuchar.

