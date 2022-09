Alejandra Guzmán vivió un momento incómodo durante uno de sus conciertos, una fan burló la seguridad y se acercó a la cantante para abrazarla, pero no conforme con eso, aprovechó la situación y la cercanía que tenía y le agarró un seno aunque también trató de darle un beso, pero no tuvo éxito.

En el video que circula por las redes sociales, se ve el momento en el que Alejandra Guzmán está interpretando su tema “Diablo”, acompañada de un pandero que tenía en la mano, cuando la fan brinca de las gradas hacia el escenario para acercarse y tocarla de manera indebida, dejando atónitos al cuerpo de seguridad y a la propia cantante mexicana.

Al percatarse del incidente, el equipo de seguridad interviene y aleja a la joven de la estrella; sin embargo, la situación molestó a “la Guzmán“, quien dejó de cantar para dirigirse en dirección hacia donde fue sacada la joven, para buscarla, y al encontrarla entre el público, le aventó el pandero que tenía en la mano y le empezó a reclamar.

Dicha situación generó opiniones divididas, ya que mientras algunos arremetieron contra la mujer por faltarle el respeto a la “Reina de corazones”, otros lamentaron que la cantante le aventara el instrumento musical después de que su equipo ya había hecho lo necesario para alejarla de ella.

“Uno va a un concierto a ver el trabajo del artista, eso no da ningún derecho al fan de realizar esas faltas de respeto”. “Claro que se ve toda la mala intención de la chava, sube la mano e intenta besarla”. “Nadie tiene derecho a manosearnos, sea o no artista, ella está en su derecho defenderse, y apoyo eso!”. “Se ve que le dio su buen panderazo, bien merecido”. “Sí fue intencional y se justifica su reacción, pero me da risa cómo le avienta el pandero”. “Un verdadero fan respeta y admira”, fueron algunos comentarios que dejó el video viral en TikTok.