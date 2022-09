VIDEO. Tena tras el amistoso ante Colombia: “Vamos por buen camino”

Finalizado el encuentro en el que la selección de Guatemala cayó 4-1 ante su similar de Colombia en partido amistoso, Luis Fernando Tena habló sobre el resultado en conferencia de prensa en el que dio detalles de la derrota y comentó salir contento por el ambiente y la manera de trabajar del equipo.

Guatemala logró en los primeros 45 minutos mermar el ataque colombiano y una jugada fortuita dentro del área terminó en el gol de James Rodríguez al 39′ con el que se abrió el marcador, este tanto para Tena pareció mano, pero agregó que no se debe usar como pretexto. “Lo vi rápido en la pantalla y si me pareció mano, pero no debemos de poner eso de pretexto. Tuvimos mala suerte, si vi que el equipo entró entró de mal humor tras primer tiempo, son goles que duelen”, expresó.

Sobre el rival expresó, como lo hizo previamente, destacó que eran una selección que partía como favorita y tras los 90 minutos manifestó estar satisfecho de sus dirigidos. “Sabíamos que Colombia iba a tener más tiempo el balón, técnicamente son muy buenos, tienen 26 jugadores convocados de los cuales 20 juega en Europa y están en el ranquin 15 de FIFA. Muy orgulloso de mis jugadores, creo que se dejan todo en el campo y lo más importante es que la gente lo sintió así a pesar del marcador abultado que nos duele y molesta”, comentó el estratega mexicano.

Contentos a pesar del resultado…

“En el segundo tiempo nos dolió porque marcaron muy rápido el segundo gol… A pesar del resultado nos vamos contentos, el apoyo de la gente fue extraordinario, el momento de los himnos a mí me emocionó. Sabemos que vamos por buen camino”, dijo Tena.

A pesar del resultado, el técnico mexicano se mostró poco autocrítico con su selección en una complicada prueba como lo fue la selección Colombia y más allá de críticas a sus jugadores, estos fueron elogiados por su técnico. “Destaco la personalidad del equipo, el orden que tuvieron y la determinación, repito que son el ranquin 15 y nosotros estamos bastante más arriba. En el primer tiempo jugamos bien y en el segundo nos costó más, pero todos los factores que rodeaban este partido nos deja contentos”, expresó.

“Es obvio que Colombia fue mejor y gana con toda la justicia, quizá un resultado menos abultado hubiera sido lo más justo que pasó en el campo. De hecho cuando ellos hicieron los cambios fue cuando nos desequilibraban porque hacían ingresar a grandes jugadores frescos”, comentó Tena.

Misión Honduras

Sobre el duelo ante Honduras comentó que será un partido más interesante y un fogueo importante para la bicolor ante un rival directo de Concacaf. “Un partido más parejo en la zona, hay una buena rivalidad deportiva con Honduras. Será un buen partido para nosotros, vamos sacando provecho, midiendo nuestras fuerzas y conociendo más jugadores. Será un partido mucho más interesante y más parejo”, añadió.

En conferencia de prensa concluyó que habrán jugadores que tendrán más minutos: “Hagen ya lo conocemos, a Rodas y Quimi Ordóñez los vimos muy poco tiempo, ya cuando Colombia tenía dominado el juego, pero tendrán minutos en el próximo partido, tienen mucha calidad”.