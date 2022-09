VIDEO. Recluta ruso se prende fuego al grito de “¡No quiero ir a la guerra!”

Un hombre ruso que había sido llamado a filas como recluta para luchar en la guerra de Ucrania, se habría prendido fuego, como protesta para no tener que combatir en el frente.

Según medios locales, este ciudadano se quemó a lo bonzo en la estación de autobuses de Ryazan, al sur de Moscú, cuando estaba a punto de viajar a tierras ucranianas.

Varios testigos afirman que, antes de producirse los hechos, el afectado gritaba: “No quiero ir a la guerra”. Un video que circula en redes sociales muestra al hombre cuando se prende fuego en plena vía pública ante la mirada de varias personas. Minutos después médicos se lo llevan para atenderlo y aparece envuelto en una especie de sábana.

Las tensiones entre la población rusa está aumentando cada día, tras el anuncio de Putin de reclutar a 300 mil personas para combatir con el ejército en Ucrania. Se han filtrado imágenes de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que se niegan a servir como soldado. Los nervios se acrecientan por momentos.

-->

Un supervisor de reclutamiento de una ciudad siberiana, fue tiroteado por un joven que estaba obligado a luchar en el frente. «Nadie va a ir a ningún lado”, dijo antes de abrir fuego, según un testigo al medio de noticias Baikal People.

Media docena de centros de reclutamiento han sido incendiados en diferentes ataques en la última semana. La policía realizó cientos de arrestos en todo el país para dispersar las protestas locales provocadas por el anuncio de Moscú.

Information has just appeared that a man in Ryazan set himself on fire at the bus station. He shouted: I don't want to go to war. pic.twitter.com/4I8Fr9XkX9

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 26, 2022