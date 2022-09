Filtran video de Cristián de la Fuente siendo infiel a su esposa

Cristián de la Fuente fue captado el pasado 15 de septiembre en un restaurante junto a una mujer que no era Angélica Castro, con quién lleva 20 años de relación. La noticia fue difundida el lunes en la tarde-noche, en el programa de Univisión, “Primer Impacto”, desde entonces en las redes no se habla de otra cosa más que de eso.

“Estas son las imágenes que dejaran a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos”, expresó la presentadora del programa.

También se supo que el galán de telenovelas estaba en compañía de Juan Soler, pero se pasó una hora completa con la joven, besándose en público sin inhibición alguna, en el restaurante mexicano “La Única”.

Desde ayer en la noche, él ha sido trending topic en Twitter, la gente no para de hablar del video, y de la infidelidad de la que se creía era una de las parejas más estables de la farándula latina.

En “Primer Impacto” aseguraron que quisieron contactarlo para que diera su versión de los hechos, pero lo único que le dijo fue que los llamaría en otro momento porque tenía que ir grabar. Esa llamada nunca llegó. Pero lo que si se llegó a saber es que, desde que se difundió el video, la pareja dejó de seguirse en Instagram.

El actor responde

Después de lo sucedido, el también modelo habló de lo sucedido para el programa En Casa Con Telemundo. “Cometí un error… una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer. Es un error de borracho, de tonto”, reconoció.

Y sobre el momento del que fue testigo el actor Juan Soler, agregó, “obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”.

No se sabe si ellos ya tenían problemas o estaban a punto de separarse, pero él se encuentra ahora México por trabajo, mientras que su mujer está en Chile.

