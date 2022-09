Luka Modric lesionado; no peligra su presencia para el Clásico

Primero fue el Barcelona y ahora le toca al Real Madrid. El parón de selecciones ha causado estragos en varios clubes, siendo el FC Barcelona uno de los más afectados hasta con cinco lesionados, pero el Real Madrid ya sufre su primera baja para los próximos encuentros, se trata de Luka Modric.

Según informaron medios españoles, Luka Modric sufre una sobrecarga muscular en la cadera. El croata disputó completos los dos partidos de su selección durante el parón. El ’10’ merengue estaría entre 8 y 10 días de baja.

Luka Modric no entrenó esta mañana al parejo de sus compañeros por una lesión muscular, el mediocampista croata realizó trabajo de gimnasio, se espera que entre 8 y 10 días pueda volver a las canchas.

Las pruebas que se le realizaron este miércoles han determinando que sufre una sobrecarga en la cadera, lo que le obligará a parar alrededor de una semana. Se perderá seguros los partidos ante Osasuna (2 de octubre), Shakhtar Donetsk (5 de octubre) y Getafe (8 de octubre), y se espera que pueda tener algunos minutos en la devolución de visita a los ucranianos (11 de octubre) para estar en las mejores condiciones posibles en el Clásico ante el Barcelona que se juega en el Bernabéu el 16 de octubre a las 8:15 (hora de Guatemala).

-->

La noticia de la baja de Modric se confirmó tras una sesión en la que Benzema se ejercitó con el grupo y Ancelotti recuperó sobre el césped a algunos de los futbolistas convocados por sus selecciones para disputar encuentros internacionales: Courtois, Hazard, Camavinga, Alaba, Mendy, Tchouameni y Rüdiger.

El Barcelona está pagando caro en forma de lesiones la última ventana de partidos internacionales, ya que a las bajas conocidas del uruguayo Ronald Araújo, del francés Jules Koundé y de los holandeses Freenkie de Jong y Memhpis Depay, también se unió la del lateral derecho Héctor Bellerin, con una lesión en el sóleo.

La baja más sensible será la de Ronald Araújo que fue operado y buscaré llegar con lo justo al Mundial de Catar, aunque su participación en la justa mundialista aún es una incógnita.

UPDATE | Ronald Araujo had successful surgery this morning for his right adductor longus tendon avulsion. The surgery was performed by Dr. Lasse Lempainen under the supervision of Club medical staff in Turku, Finland. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/2SpYCvTrrV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 28, 2022