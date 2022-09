Un petardo o bomba de ruido lanzado a la cancha durante el Clásico del futbol chileno entre la U de Chile y la Universidad Católica, envió al hospital al guardameta Martín Parra, luego de haber resultado herido en el inicio del partido, de este miércoles, por la Copa Chile. El hecho ocurrió en el minuto 4 del encuentro después de que el delantero “cruzado” Fernando Zampedri anotara un gol de penalti.

Durante la celebración de la Católica un artefacto explosivo fue arrojado junto al portero desde la gradería donde se encontraban los aficionados cruzados. El guardameta quedó tendido en el pasto y fue atendido por sanitarios para posteriormente abandonar el estadio en ambulancia y ser trasladado a un hospital cercano.

En la Copa de Chile el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se suspendió luego de que la barra brava de la UC lanzarán bombas de ruido en contra del portero de la U Martin Parra el guardameta ya fue trasladado a un hospital. TERRIBLES IMÁGENES EN CHILE pic.twitter.com/ST3YYDQUDz — Victoriosos (@victoriososomos) September 28, 2022

Martín Parra con trauma auditivo

Pese a que la Universidad de Chile no ha dado detalles acerca de la salud de Martín Parra, medios locales aseguran, en las redes sociales, que el golero sufre de un traumatismo acústico severo.

“No escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y alta conmoción. No tiene todos sus sentidos operativos”, habría sido el primer diagnóstico del cuerpo médico del plantel.

Por ahí leí unos comentarios que decían que Martín Parra “exageró” 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️, las imágenes son claras…

Mucha fuerza para el portero azul! pic.twitter.com/Ps9s0swYHO — Rompiendo Redes Chile (@rompiendoredess) September 28, 2022

Por su lado, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sinfup) de Chile publicó en Twitter un reclamo ante lo ocurrido condenando los hechos y haciendo un llamado de atención a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), encargada de los torneos locales.

Desde la ANFP todavía no existe una reacción oficial a lo sucedido.

🔴3 petardos recibió el portero Martín Parra (U de Chile) de parte de barristas de la barra de U Católica en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso pic.twitter.com/VwHag2Xi35 — Tyler J 62% (@tylerlibertario) September 28, 2022

“Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?”, señalaron desde el sindicato en la red social.

El partido fue suspendido, según informó la organización del evento a través de los altavoces del estadio Elías Figueroa, en la porteña ciudad de Valparaíso, a unos 120 km al oeste de Santiago.

🗣️🔵🔴 El dramático llamado de Michael Clark tras los incidentes en Valparaíso 📌El presidente de la U aseguró que la carrera de Martín Parra "pende de un hilo" y pidió grandes sanciones para la UC. ➡️ https://t.co/z0ScWabrFK pic.twitter.com/OLDbJ9wQQl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 28, 2022

El encuentro correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Universidad Católica.