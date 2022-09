Verstappen acaricia el título el título del Mundial de Fórmula 1

Líder destacado del Campeonato el Mundo de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) puede revalidar su título en el Gran Premio de Singapur, 17ª prueba de 22, debido a los errores cometidos por sus rivales a lo largo de la temporada.

Ganador de once carreras de 16 disputadas, Verstappen llega a Singapur con 116 puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 125 a su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez y 132 al británico George Russell (Mercedes).

Para conquistar su segundo título en la categoría reina del automovilismo, Verstappen debería acabar en Singapur con 138 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, es decir, el máximo de puntos a ganar en las últimas seis carreras, contando la carrera esprint prevista en Brasil.

Para ello, Verstappen debe sacar en Singapur 22 puntos más que Leclerc, 13 más que Pérez y 6 más que Russell.

En cada Gran Premio los puntos se reparten de la siguiente manera entre los 10 primeros clasificados: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. El piloto que realiza la vuelta rápida en carrera suma un punto adicional.

