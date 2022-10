¿Eugenio Derbez se reconcilió con Victoria Ruffo tras su accidente?

Debido a que el accidente que tuvo Eugenio Derbez despertó alertas sobre la salud del comediante entre sus fans y amistades, se especuló sobre una posible reconciliación entre él y su ex Victoria Ruffo, rumor que aclaró su hijo José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron un romance en los 90 y tras su separación, han hecho declaraciones sobre los conflictos que tuvieron, situación por la que la actriz incluso ha llegado a decir que es “la mala del cuento”.



En estos días que Eugenio ha recibido mensajes de afecto porque atraviesa por el proceso de su recuperación luego de haber sufrido varias fracturas en el hombro, no faltó quien pensara que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” se reconcilió con la madre de su hijo José Eduardo.

Se supo que Victoria Ruffo hizo una oración por la salud de Eugenio Derbez e incluso la esposa del actor, Alessandra Rosaldo, agradeció sus buenos deseos. Sin embargo, de que este llevara a un acercamiento entre ellos, fue José Eduardo, el que respondió al respecto en el programa “Ventaneando”.

“No, nada, nada, mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tiene por qué, pero no hay ningún rencor ni ningún odio”, declaró.