Actor de “Terminator 2” preocupa a fans por su aspecto

Edward Furlong, protagonista de “Terminator 2“, fue visto en la ciudad de Nueva York con un aspecto muy desmejorado. El actor saltó a la fama en la secuela que catapultó el éxito de Arnold Schwarzenegger y en “American History X”.

En ese momento Furlong se convirtió en uno de los actores jóvenes más famosos y con muchas fans alrededor del mundo. Sin embargo, la fama a su corta edad lo llevó a caer en el mundo de las drogas y el alcohol.

En una ocasión, el actor admitió que sufrió dos sobredosis y ahora ha estado sobrio desde hace cuatro años después. Sin embargo, su nuevo aspecto ha preocupado a sus fans.

En fotos exclusivas obtenidas por el diario The Post, Furlong se mira desaliñado y eso ha preocupado a sus seguidores que se comentan si habrá caído de nuevo en las drogas.

“Mi éxito temprano me llevó a una mala administración del dinero y malas decisiones… No tenía demasiadas personas que me cuidaran y me dejaron en libertad para hacer lo que yo quisiera en ese entonces”, comentó Edward hace algún tiempo.

“Esperemos que todo lo que le ha pasado lo haga salir ya de ese mundo”, “Ya no más drogas Furlong pareces de 60 y eres joven”, “Espero que se recupere pronto”, “Era uno de mis actores favoritos, que salga ya de eso”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Edward Furlong ha prometido que dejó las drogas e incluso está relanzando su carrera cinematográfica. Recientemente terminó de filmar en Texas con Brad Keller, un productor y director que trabajó en el thriller JFK de 1991, una película llamada “Charlie’s Horse”.

Su último papel en una película fue “Terminator: Dark Fate” en 2019, donde su rostro se insertó digitalmente.

