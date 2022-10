VIDEO. Cristiano se marchó a los vestuarios tras no ingresar ante el Tottenham

El Manchester United cumplió ante su afición y derrotó 2-0 al Tottenham Hotspur, las anotaciones fueron obra de Fred y Bruno Fernandes, ambos en el segundo tiempo, resultado con el que suben a la quinta posición del certamen.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano, ya que Cristiano Ronaldo (quien no ingresó en el partido) se fue a los camerinos cuando aún faltaban algunos minutos para que finalizara el partido, según reportes de medios ingleses, el portugués se fue enfadado por estar calentando toda la segunda parte y no ingresar ni un solo minuto ante los ‘Spurs’.

Cristiano se ira en Enero. No puede seguir pasando esto. Le estan faltando el respeto. pic.twitter.com/L4yfMrOOFH

Cristiano Ronaldo está siendo duramente criticado por abandonar Old Trafford antes de que finalizara el partido entre Manchester United y Tottenham correspondiente a la jornada 11 de la Premier league.

La superestrella portuguesa fue suplente y no fue utilizado por Erik Ten Hag ante los ‘Spurs’, con 89 minutos en el reloj y aún restando tiempo de descuento por jugar, el cinco veces ganador del Balón de Oro fue visto regresando al vestuario con su gabacha de calentamiento todavía puesta.

Cristiano se fue al vestuario antes que termine el partido, molesto por no jugar.

No creíque Ten Hag tuviera tanta seguridad como la que está mostrando. Independientemente si uno está de acuerdo o no con su decisión pic.twitter.com/rkmAaQLNtX

